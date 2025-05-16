Суд потребовал привести бывшего заммэра Дегтярска Ильина, не явившегося на заседание

Кировский районный суд постановил вынести в отношении бывшего заместителя уже экс-мэра Дегтярска Вадима Пильникова - Андрея Ильина постановление о приводе, поскольку тот отказался явиться на заседание в качестве свидетеля, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее стало известно, что Андрей Ильин передал мэру 890 тыс. рублей и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб., за это Пильников обещал никому не сообщать о том, что его зам совмещает муниципальную и коммерческую деятельность.

Сегодня на заседании должны были заслушать свидетельские показания Андрея Ильина и главы строительной компании "Жилые кварталы" Саррафа Мамедова, которые, по версии следствия, передавали градоначальнику взятки. Ни один из них так и не пришел. Ильин сослался на то, что его адвокат сегодня не может посетить суд, а потому и сам явиться отказался. Мамедов заявил, что его адвокат сейчас находится не в городе.

Во втором случае судья отнесся с пониманием, поскольку в отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, чего нельзя сказать про бывшего заместителя мэра.

"Ильин, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в судебное заседание вызывался, защитник его вызывался. Мамедов у нас находится под стражей, в этой связи в отношении него требований явиться судом не отправлялись. В отношении Ильина внести постановления о приводе, дополнительно информировать как Ильина, так и Мамедова о последствиях", - заявил судья.

На этом заседании было отложено до 19 мая.

Напомним, что сегодня также допрашивали бывшего заммэра Дегтярска Виктора Солдатова.