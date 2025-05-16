Суд потребовал привести бывшего заммэра Дегтярска Ильина, не явившегося на заседание

16 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп выдвинул требование Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд потребовал привести бывшего заммэра Дегтярска Ильина, не явившегося на заседание

Кировский районный суд постановил вынести в отношении бывшего заместителя уже экс-мэра Дегтярска Вадима Пильникова - Андрея Ильина постановление о приводе, поскольку тот отказался явиться на заседание в качестве свидетеля, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее стало известно, что Андрей Ильин передал мэру 890 тыс. рублей и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб., за это Пильников обещал никому не сообщать о том, что его зам совмещает муниципальную и коммерческую деятельность.

Сегодня на заседании должны были заслушать свидетельские показания Андрея Ильина и главы строительной компании "Жилые кварталы" Саррафа Мамедова, которые, по версии следствия, передавали градоначальнику взятки. Ни один из них так и не пришел. Ильин сослался на то, что его адвокат сегодня не может посетить суд, а потому и сам явиться отказался. Мамедов заявил, что его адвокат сейчас находится не в городе.

Во втором случае судья отнесся с пониманием, поскольку в отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, чего нельзя сказать про бывшего заместителя мэра.

"Ильин, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в судебное заседание вызывался, защитник его вызывался. Мамедов у нас находится под стражей, в этой связи в отношении него требований явиться судом не отправлялись. В отношении Ильина внести постановления о приводе, дополнительно информировать как Ильина, так и Мамедова о последствиях", - заявил судья.

На этом заседании было отложено до 19 мая.

Напомним, что сегодня также допрашивали бывшего заммэра Дегтярска Виктора Солдатова.

Теги: пильников, обвинение, заместитель, привод


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.05.2025 10:33 Мск Бывший замглавы мэра Дегтярска в суде рассказал, сколько ему заплатили за передачу взятки начальнику
Ранее 06.05.2025 09:30 Мск Сказал, что "так надо". Супруга экс-мэра Дегтярска рассказала, как "получала взятку" за мужа
Ранее 25.04.2025 09:00 Мск Суд оставил экс-мэра Дегтярска Пильникова под домашним арестом
Ранее 25.04.2025 08:07 Мск Бывший мэр Дегтярска признал вину по всем эпизодам
Ранее 17.04.2025 14:12 Мск Обвиняемый во взяточничестве мэр Дегтярска объявил об уходе с должности
Ранее 16.04.2025 15:48 Мск Дело бывшего замглавы Дегтярска рассмотрит Октябрьский райсуд Екатеринбурга
Ранее 03.04.2025 14:23 Мск Дело главы Дегтярска о получении взяток передано в суд
Ранее 01.04.2025 09:18 Мск Главе Дегтярска Вадиму Пильникову продлили домашний арест
Ранее 24.02.2025 09:43 Мск Арест бывшего замглавы администрации Дегтярска признан законным
Ранее 10.02.2025 15:01 Мск Главу Дегтярска отпустили из СИЗО под домашний арест
Ранее 06.02.2025 12:14 Мск Суд отправил под арест бывшего замглавы администрации Дегтярска
Ранее 20.12.2024 13:34 Мск Задержанного за взятку главу Дегтярска оставили под арестом
Ранее 07.12.2024 12:48 Мск Задержанного за взятку главу Дегтярска отправили под арест до февраля 2025 года
Ранее 06.12.2024 08:01 Мск СМИ: Мэра Дегтярска задержали за взятку в виде автомобиля Audi Q6

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети