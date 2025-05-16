В рамках форума «Юность-2025» в Калуге представили литературно-музыкальную композицию "Набат памяти"

Студенты 2-го курса Театрального института имени Бориса Щукина представили участникам форума «Юность-2025» в Калуге литературно-музыкальную композицию, посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В год 80-летия Великой Победы мы хотели поклониться тем великим годам и великим людям. Студенты сами выбрали стихи и песни военных лет, нашедшие отклик в их сердцах. Уверена, этот Набат памяти звучит в сердце каждого жителя нашей страны», – рассказала профессор кафедры актёрского мастерства Театрального института имени Бориса Щукина Анна Дубровская.

«Наши друзья из Театрального института имени Бориса Щукина уже не первый год приезжают на форум и радуют нас уникальными постановками. Сегодняшний вечер не стал исключением. Зал, затаив дыхание, погрузился в воспоминания о тех героических годах, сопереживая артистам. От всей души благодарим талантливых студентов и их педагогов за эти пронзительные эмоции!», – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.