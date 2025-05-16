Бывший замглавы мэра Дегтярска в суде рассказал, сколько ему заплатили за передачу взятки начальнику

Рассмотрение дела бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова продолжается. Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня допрашивался свидетель - бывший заместитель уже бывшего мэра, курирующий сферу ЖКХ и строительства в администрации - Виктор Солдатов.

Напомним, что Солдатову также предъявлено обвинение, но по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Сегодня в суде он подробно рассказал, как передал начальнику взятку, однако подчеркнул, что не знал, что это за деньги, и за что ему платят.

По его словам, в конце августа 2023 года Пильников обратился к нему с просьбой помочь подыскать субподрядчика, с которым старая компания "Жилые кварталы", главой которой является Сарраф Мамедов, могла заключить договор субподряда на выполнение работ.

"Вадим Олегович пояснил мне, что представители "Жилых кварталов" в рамках заключённого договора с указанной организацией передадут мне безналичные средства, которые в дальнейшем я должен будут получить у представителя субподрядчика, и предать ему. Конкретную сумму он не назвал, но сумма договора подряда была озвучена в районе 3 млн рублей", - рассказал Солдатов.

Солдатов обратился к своему знакомому, который посоветовал организацию из Екатеринбурга - "Малахит Торг". После он передал данные компании главному инженеру "Жилых кварталов", однако деталями заключения договора заммэра, по его словам, не интересовался. В феврале 2024 он получил 400 тыс. рублей, которые в этот же месяц передал Пильникову. Тот, по его словам, спросил, почему так мало. На это Солдатов ответил начальнику, что остальную сумму занесет позднее. Затем мэр отсчитал подчиненному 200 тыс. рублей, но не пояснил, за что.

"Не сказал, за что, а я и не спрашивал", - пояснил свидетель.

Летом того же года Солдатов снова встретился с Пильниковым и передал ему еще 1,2 млн рублей, 200 тыс. из которых ему снова вернули. В этот раз Пильников, как утверждает Солдатов, уже сказал, что это награда за то, что тот передал деньги.

Свидетель пояснил, что в детали схемы между главой Дегтярска и компанией Мамедова не лез, вопросов не задавал.

Напомним, что по версии следствия, взятка была передана главе Дегтярска за покровительство при приемке работ. Указанный дом, по сведениям Солдатова, уже сдан и эксплуатируется.

По данным следствия, преступления были совершены в 2020-2024 годах: главой Дегтярска от представителя коммерческой организации и от одного из своих подчиненных незаконно были получены деньги и автомобиль на сумму более 14 млн рублей. Однако у стороны защиты свое мнение на этот счет. Несмотря на то, что обвиняемый признал вину по всем трем эпизодам, его адвокат настаивает, что в обвинениях есть несоответствия.

На одном из заседаний Вадим Пильников заявил, что уходит с должности мэра Дегтярска.