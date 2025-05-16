Глава Нижневартовска назначил себе нового заместителя

В администрации Нижневартовска кадровое назначение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Распоряжением администрации города Нижневартовска 16 мая 2025 года на должность заместителя главы города Нижневартовска назначен Сергей Ефремов.

Он будет курировать вопросы муниципального контроля, законности, правопорядка и безопасности, природопользования и экологии, организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее Сергей Ефремов замещал должность начальника управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города. С января 2024 года временно исполнял обязанности заместителя главы города.