В делегацию Украины вошел генерал СБУ, заподозренный в убийстве переговорщика

В украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле вошел заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, который подозревался в причастности к убийству участника первых переговоров о прекращении огня финансистом Дениса Киреева. Об этом пишет "Лента.ру".

В начале марта 2022 года в Киеве был застрелен член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев. В январе 2023 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что агенты СБУ застрелили Киреева из-за подозрений в шпионаже в пользу России. При этом похоронили его с почестями как героя, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за "защиту государственного суверенитета".

"Лента.ру" отмечает, что в августе 2023 года Поклад был повышен с начальника департамента контрразведки СБУ до зампредседателя ведомства.