Экс-глава свердловского Росимущества проведет лето в СИЗО

Бывший глава свердловского управления Росимущества Сергей Зубенко останется под стражей. Решение принял Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в апреле Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Зубенко под арест до 20 июня 2025 года. Ему вменяют статью УК РФ о получении взятки в особо крупном размере.

Это решение было обжаловано в Свердловском областном суде адвокатом обвиняемого. Однако облсуд, изучив материалы дела, оставил постановление Ленинского райсуда без изменений. Сергей Зубенко проведет лето в СИЗО.

Напомним, что главу свердловского Росимущества отстранили от должности в ноябре 2024 года. К нему были вопросы у федерального Росимущества.