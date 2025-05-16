В России раскрыта афера с "Пушкинской картой" на 32,5 миллиона

В Рязанской и Новосибирской областях вскрыта афера с "Пушкинскими картами" на сумму более 30 млн руб. из бюджета. После регистрации на платформе "PRO.Культура.РФ" злоумышленники анонсировали культурные мероприятия, которые фактически не проводили. Деньги от продажи билетов, которые покупали по "Пушкинской карте", аферисты оставляли себе.

Бывший завотделом одного из рязанских музеев организовал через посредников продажу билетов от имени держателей "Пушкинских карт". Позже он обеспечил их фиктивное гашение на входе в учреждение. Чтобы обогатиться, он зарегистрировал своих родственников и знакомых как ИП. С ними заключены фиктивные договоры на фиктивное проведение культурных мероприятий. Поступившие средства в общей сумме свыше 10 млн руб. были обналичены и переданы в распоряжение злоумышленника. В Рязанской области схема "работала" с апреля 2023 по май 2024 гг.

По версии следствия, подобным образом подозреваемые в Новосибирске похитили более 22,5 млн руб. Тут дело было в мае – июле 2022 гг. Возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые отпущены под подписку о невыезде, сообщила в своём telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.