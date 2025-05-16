Тюменский врач представил опыт региона в реализации федерального проекта "Персональные медицинские помощники"

Тюменский врач представил опыт региона в реализации федерального проекта "Персональные медицинские помощники", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Делегация региона приняла участие во Всероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России" в Москве. Главный врач поликлиники №8 города Тюмени Анатолий Смоляренко выступил на пленарной сессии госкорпорации "Ростех" с докладом "Здоровье "под ключ" — от идеи до внедрения в повседневную жизнь".

Эксперт из Тюмени стал спикером, потому что регион успешно и лучше всех интегрировал медицинские изделия "Ростеха" в практическое здравоохранение, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Анатолий Смоляренко рассказал о том, как область стала пилотным регионом для реализации проекта "Персональные медицинские помощники", направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи. Система позволяет каждому пациенту получать индивидуальные рекомендации, напоминания о визитах к врачу, а также доступ к медицинской информации через мобильное приложение.

"Мы гордимся тем, что Тюменская область стала пилотным регионом для реализации такого важного проекта. Это не только шаг вперед в развитии здравоохранения, но и возможность показать, как современные технологии могут улучшить качество жизни людей. Наш опыт уже заинтересовал коллег из других регионов, и мы готовы делиться своими наработками", - прокомментировал Анатолий Смоляренко.

Благодаря проекту удалось значительно снизить количество случаев позднего обращения за медицинской помощью, что положительно сказалось на общем уровне здоровья населения региона, отметил главный врач.

Участники форума высоко оценили инициативу Тюменской области и выразили надежду на то, что проект "Персональные медицинские помощники" будет масштабирован на другие регионы России.