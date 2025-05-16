В европейских столицах решено ограничить продвижение интересов ЛГБТ*-групп, экологического и радикального феминистского сообщества, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Он не уточнил источник данных и не сообщил, в чем выражается этот тренд.