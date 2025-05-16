Нарышкин: Власти Европы используют украинцев как "пушечное мясо"

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что европейские власти для решения своих геополитических задач использует в качестве "пушечного мяса" граждан Украины.

"Их отправляют на убой под бессменные разговоры Брюсселя о жертвах, которые Киев несет ради якобы военной безопасности Европы", - приводит РИА Новости слова Нарышкина, сказанные на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.

Ранее стало известно, что на Украине инвалидов и пожилых людей забирают с улиц и отправляют на передовую. Так сказал украинский военнопленный Василий Багрий. Видео с его допросом опубликовало Министерство обороны России. Мужчина отметил, что командованию всё равно, болен ли человек, и хочет ли он воевать. Также он сказал, что нужно "снять этого президента" и "они уничтожили всех людей".

По словам военнопленного, медицинские комиссии украинцы проходят формально, а мобилизованных используют как "пушечное мясо". Он подчеркнул, что многие не хотят воевать, но у них нет выбора. Мужчина призывает украинцев не воевать против России. По его словам, это бессмысленно.