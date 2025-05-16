СМИ: ЕС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против РФ

Страны Европейского политического сообщества (ЕПС) могут ввести полное торговое эмбарго в отношении России, сообщает Politico.

По информации издания, страны Европы также рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта.

16 мая саммит ЕПС пройдет в столице Албании. Разговор, по данным источников издания, будет сосредоточен на резком ужесточении санкций против Москвы. Отмечается, что ЕС ввел серьезные санкции против Москвы с момента начала СВО, но воздержался от "полного торгового эмбарго против России".

Ранее сообщалось, что европейские лидеры готовы дождаться результатов возможной встречи президентов России и Украины в Турции, прежде чем подтолкнуть США к объявлению новых санкций в отношении Москвы. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией писал, что если Владимир Путин откажется от встречи с Владимиром Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня, европейские лидеры призовут президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы.