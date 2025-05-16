На разминирование приграничья Курской области уйдет больше года

На разминирование приграничных районов Курской области, находившихся под контролем ВСУ, уйдет больше года. Только после завершения этих работ начнется восстановление пострадавших территорий, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

"Мы не оценивали сейчас объем средств, но из своего опыта могу сказать, что это подъемные цифры. У нас уже есть наработанная система по новым территориям. Я думаю, мы быстро все восстановим, как только будет возможность", - цитирует Хуснуллина РИА Новости.