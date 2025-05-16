В Салавате взрыв на парафиновом заводе: три человека пострадали, одного ищут

На парафиновом заводе "Свеча" в башкирском Салавате произошел взрыв в одном из цехов с последующим горением.

По предварительным данным, пострадали три человека, они доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии. Под завалами разрушенного цеха может находиться еще один человек, его ищут.

"Предварительно в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением", - сообщили в республиканском управлении МЧС.