На Урале сотрудница банка вынесла с работы 2 млн рублей, спрятав их в одежде

На Среднем Урале вынесен приговор сотруднице банка, присвоившей себе миллионы рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, женщина работала в дополнительном офисе банка в Реже заведующей кассой. Однажды она втайне от сотрудников банка вынесла 2 млн рублей из офиса, спрятав деньги в своей одежде. Всю сумму кассир внесла на счета, подконтрольные людям в другом банке. Примечательно, что свои действия она оправдала тем, что будто бы делала все по указке телефонных мошенников.

Однако суд выяснил, что женщина действовала в своих личных интересах. Режевской городской суд назначил аферистке 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с нее взысканы похищенные 2 млн рублей.

Напомним, недавно на Урале была осуждена бывшая сотрудница банка, похитившая несколько сотен тысяч со счета пенсионерки.