На трассе М-5 в Челябинской области два дня подряд будут ограничивать движение

На участке федеральной трассы М-5 "Урал" (соединяет Москву и Челябинск) в Сосновском районе Челябинской области 19 и 20 мая ограничат проезд автомобилей, в один из дней движение остановят полностью.

Как сообщили Накануне.RU в управлении дорог "Южный Урал", временные ограничения движения вводят в связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на участке 1840 километра автомобильной дороги с 22:00 до 23:00 19 мая; с 23:40 19 мая до 00:40 20 мая.

Полностью проезд закроют с 23:00 до 23:40 19 мая 2025 года.