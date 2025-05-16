Пролеты нового моста через Обь соединят 30 мая

Пролеты нового моста через Обь соединят 30 мая. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Артем Литвинов установил сроки завершения работ на новых дорожных объектах в Сургуте во время своей рабочей поездки, сообщили Накануне.RU в Стройкомплексе Югры.

Вместе с представителями Управления автомобильных дорог и "Мостострой-11" обсудили завершение работ по надвижке металлоконструкций строящегося мостового перехода через реку Обь. С учетом опережающего финансирования состыковка пролетов левого и правого берегов запланирована на конец этого месяца.

Напомним, объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые входят в состав транспортных коридоров Арктика – Азия и Северный широтный коридор.