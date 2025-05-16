Доходы бюджета от штрафов ПДД выросли в восемь раз

Россияне, нарушающие правила дорожного движения, рекордно пополняют государственную казну. Минфин планировал, что граждане заплатят за свои нарушения всего лишь 6,4 млрд руб., но в поправках к бюджету на текущий год значится уже сумма в 52,8 млрд руб., передают "Ведомости".

На увеличении прогноза сказался не только рост правонарушений, но и изменение размеров штрафов в большую сторону (вместо 500-5000 руб. теперь штрафы составляют 750-7500 руб.). Также сократился размер скидки при быстрой оплате штрафа.

Также изменилось и распределение поступлений от штрафов: теперь регионы должны отдавать 25% в федеральный бюджет.

На средства от штрафов регионы развивают дорожную инфраструктуру и устанавливают новые камеры.