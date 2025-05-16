Сын врио свердловского губернатора вернулся в Екатеринбург из США

Сын временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера, хоккеист Денис Паслер-младший, вернулся в Екатеринбург из США. Об этом рассказал сам глава региона.

"Сейчас Денис в Екатеринбурге. Ему 17 лет, 13 из которых он занимается хоккеем. Профессиональный спорт его личный выбор, которому он целеустремленно следует. Действительно, его наряду с другими молодыми спортсменами пригласили на определенный период потренироваться в США, и он согласился. При этом никогда не шла речь о том, что он остается там жить или продолжает там учебу", - сообщил Паслер-старший в интервью "Областной газете".

По его словам, сын по истечении срока вернулся из США в начале апреля.

"Занимается, как и раньше, на "Дацюк-Арене". Стал за последний год очень самостоятельным. Утренние пробуждения и сборы теперь не требуют моего вмешательства – все сам", - отметил врио губернатора.

Денис Паслер стал врио свердловского губернатора в марте нынешнего года. До этого он возглавлял Оренбургскую область.