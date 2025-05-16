Беспилотники уничтожены над морем в акватории Севастополя

Шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя, на большом отдалении от берега, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных", - написал он в Telegram-канале.

SHOT со ссылкой на местных жителей сообщает о взрывах над Ялтой около 5 часов утра над Ялтой. Взрывы также были слышны в Гурзуфе, Алупке и Алуште.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Минобороны РФ на данный момент не комментировала ситуацию с беспилотниками.