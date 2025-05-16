На трассе "Пермь – Екатеринбург" легковушка влетела под грузовик, пострадал водитель

На Среднем Урале произошло ДТП на 332 км трассы "Пермь – Екатеринбург". Легковушка влетела под грузовик, пострадал водитель.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось сегодня ранним утром в Первоуральском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ниссан Террано" врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль "Вольво" в составе с полуприцепом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля с различными травмами был госпитализирован в городскую больницу Первоуральска. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Начата проверка.