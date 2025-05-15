Пакистан заявил о продлении перемирия с Индией до конца недели

Военные Пакистана и Индии договорились о продлении перемирия и, соответственно, прекращения огня до 18 мая. Об этом заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар.

Он добавил, что МИД Пакистана также отреагировал на обращение министра обороны Индии Раджнатха Сингха, который просил Международное агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) взять под контроль пакистанский ядерный арсенал.

"Эти безответственные заявления раскрывают его глубокую неуверенность и разочарование из-за эффективной обороны и сдерживания, которые Пакистан осуществляет, конвенциональными средствами, против агрессии Индии", - говорится в заявлении ведомства.

10 мая стало известно, что власти Индии и Пакистана согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри подтвердил информацию о прекращении огня.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.