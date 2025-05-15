Суд продлил арест свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения бывшему министру ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

"Срок содержания под стражей продлен еще на 2 месяца, всего до 5 месяцев 25 суток", - говорится в сообщении с уточнением, что Смирнов пробудет в СИЗО до 17 июля.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Напомним, под стражу экс-министра заключили 24 января. Тогда же была озвучена статья, которую вменяют Николаю Смирнову – часть 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". О какой сумме идет речь, неизвестно, как и подробности самого дела. Сообщалось, что бывшего свердловского министра ЖКХ задержали в реанимации.

Позже стало известно, что уголовное дело Смирнова объединили с целым рядом других дел. Тогда же были озвучены фамилии их фигурантов.