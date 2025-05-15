15 Мая 2025
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Армия и ВПК Омская область
Фото: t.me/DolmatovOMR

Юные казаки из Омского района состязаются с ровесниками на областном этапе игры "Казачий сполох"

В рабочем поселке Большеречье в эти дни проходит 13-й областной этап Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох".

Накануне прошла церемония торжественного открытия, в которой принял участие глава Омского района Геннадий Долматов.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

В состязаниях игры участвуют представители казачьей молодежи из общеобразовательных организаций Омской области. Среди семи команд-участников - "Станичники" из Новоомской школы Омского муниципального района. Открытие прошло с соблюдением казачьи традиций - вручением караваев и проведением молебна.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Построение прибывших на церемонию открытия казаков принял атаман Омского отдельского казачьего общества, заместитель Председателя Правительства Омской области Алексей Ромахин, который обратился к конкурсантам с напутственным словом. Юных казаков поприветствовали также заместитель Министра образования Омской области Марина Сейтмухаметова и глава Большереченского района Василий Майстепанов.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

В первый же день ребят ждали такие испытания, как "Визитная карточка" и "Казачья песня". Сегодня они показали себя в "Казачьей полосе препятствий", "Сборке и разборке автомата Калашникова", "Казачьем двоеборье". День завершился "Огневой подготовкой". Завтра - заключительный день , в ходе которого школьников ждет поход в зоопарк и музей-заповедник "Старина Сибирская". А в завершении состоится подведение итогов конкурса и его торжественное закрытие.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

"Уверены, наши ребята с честью проходят все испытания! Желаем им не забывать о казачьих удали, смекалке и упорстве!", - подчеркнул глава Омского района Геннадий Долматов.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Теги: геннадий долматов, казачьи традиции, военно-спортивная игра казачий сполох, команда омского района


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