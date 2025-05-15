Глава Крыма предложил запретить мигрантам привозить в Россию семью

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "выйдет на федеральный уровень с законодательной инициативой" о запрете для трудовых мигрантов привозить в Россию семью Также глава республики предлагает запретить получение российского гражданства на основании трудовой визы.

"Считаю, что миграционная политика в Российской Федерации должна быть ужесточена, а трудовая миграция должна максимально контролироваться государством", - пишет в своем Telegram-канале Аксенов.

"Приехали – поработали – спасибо – до свидания. <…> Также жестко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов. А для мигрантов, нарушивших закон, путь только один – выдворение за пределы России. Уверен, ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности", - заявил Аксенов.

Стоит отметить, что для Крыма вопрос засилия иностранных мигрантов вообще не актуален, по крайней мере, если верить официальным документам. Так, в приказе Минтруда России о распределении на 2025 год квот на разрешения на работу, значится 6 (шесть) разрешений для Республики Крым. Всего для России – 234 тыс. разрешений, большая часть – для Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.