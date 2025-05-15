Управление Росгвардии по Тюменской области передало 150 единиц изъятого оружия на СВО

Управление Росгвардии по Тюменской области передало 150 единиц изъятого оружия на СВО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С начала года ведомством в рамках сотрудничества с подразделениями Министерства обороны РФ, сформированными в Тюменской области, передано более 1 300 единиц гладкоствольного оружия для участников спецоперации.

"В Центре лицензионно-разрешительной работы ведётся сбор оружия, которое было либо добровольно сдано владельцами для нужд СВО, либо конфисковано в порядке производств по уголовным делам. Сегодня мы передаем представителям тюменских подразделений Минобороны РФ 150 единиц оружия. Ружья прошли жесткий отбор, пригодны к бою, с низким отстрелом. Мы надеемся, что данное оружие будет использовано по прямому назначению и сохранит жизни наших бойцов", - сообщил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области Сергей Кушпелев.

Оружие будет передано тюменским подразделениям, которые выполняют задачи спецоперации по всей линии боевого соприкосновения.

Груз доставит участник СВО из Тюмени. Он сообщил, что данное вооружение очень необходимо на ЛБС, так как дронов в зоне СВО немеренное количество.

"Сейчас появились дроны на оптоволокне, то есть РЭБ не так эффективен, а дробь работает. Спасибо, будем работать. Ружья очень востребованы, поэтому мы 2 500 километров проехали, чтобы их получить, чтобы наши парни остались живыми и вернулись домой", - сообщил военный.

Желающие передать оружие для использования в зоне СВО могут заполнить специальную форму на официальном сайте ведомства. Оружие должно быть исправным и пригодным к использованию.

Жители которые добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, находящиеся в незаконном обороте, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.