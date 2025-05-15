Сотрудники издательства Individuum задержаны за печать экстремистской литературы

Следственный комитет России сообщил о задержании нескольких сотрудников издательства Individuum (ООО "Индивидуум принт", 51% компании принадлежит издательству "Эксмо"). В сообщении СКР они названы "участниками экстремистской организации".

Уголовное дело возбуждено по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

В СКР считают, что трое сотрудников издательства в 2023-2024 гг. "из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России".

"Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более тысячи экземпляров книг. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. В ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято более тысячи экземпляров запрещенной литературы", - говорится в сообщении СКР.

Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.

Максимальное наказание по инкриминируемой издателям статье – 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о допросе топ-менеджера издательства "Эксмо".

*международное движение ЛГБТ признано российским судом экстремистской организацией и запрещено в РФ