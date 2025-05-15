Центр Екатеринбурга на несколько дней закроют ради фестиваля "Движение"

Несколько центральных улиц Екатеринбурга закроется для проведения фестиваля авто-мотокультуры "Движение".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, проехать не смогут автомобили и средства индивидуальной мобильности. Ограничения коснутся:

улицы 8 Марта (от проспекта Ленина до Малышева) с 00:10 4 июня до 5:00 9 июня;

улицы Горького (от Пушкина до Малышева) с 6:00 до 23:00 7 июня;

улицы Воеводина (от Малышева) с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня.

Также парковка автомобилей на Площади 1905 года перестанет работать с 6:00 7 июня до 22:00 8 июня. В свою очередь, средствам индивидуальной мобильности будет запрещен въезд в центр уральской столицы с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня.

Как добавили в мэрии, информация о схемах общественного транспорта на время проведения фестиваля появится позже.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге закроют улицы для проведения всероссийского забега.