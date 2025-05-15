15 Мая 2025
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Трамп выдвинул требование Киеву

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Фото: Накануне.RU

США хотят возобновления работы Совета Россия-НАТО

Президент США Дональд Трамп выступает за возобновление работы Совета Россия-НАТО, который действовал в начале и середине нулевых годов. Эта площадка могла бы стать местом для переговоров России и Запада, в том числе – по вопросу урегулирования украинского конфликта, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом мыслей американского президента.

Соглашение о создании Совета в 2002-м году подписали Владимир Путин и Джордж Буш-младший. Шесть лет Совет достаточно активно работал, но после войны в Грузии его деятельность была приостановлена, а в 2014-м году – заморожена на неопределенное время. В 2017 году – на фоне войны в Сирии – контакты возобновлялись, но уже в следующем году снова остановились. В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг провозгласил возобновление контактов и даже заявил о взаимном открытии представительств. Но после начала СВО все контакты были свернуты.

Теги: совет россия-нато, сша, переговоры


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