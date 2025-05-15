Кунгурская ледяная пещера прекращает свою деятельность

У оператора Кунгурской пещеры "Сталагмит-Экскурс" отозвана лицензия.

Решение отозвать бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом "экскурсионная деятельность" на участке особо охраняемой природной территории "Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера" приняло Российское агентство по недропользованию, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ранее Росприроднадзор и минприроды провели проверки, в ходе которых были установлены нарушения природоохранного законодательства. Роснедра потребовали их устранить, но этого не произошло.

На сайте оператора опубликована информация о прекращении экскурсионной деятельности с 20 мая.

Как сообщало Накануне.RU, ранее "Сталагмит-Экскурс" объявлял о сокращении 140 работников с 3 июля 2025 года в связи с "высокой вероятностью лишения лицензии на осуществление экскурсионной деятельности".