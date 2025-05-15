15 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

"Командорский центр Владислава Крапивина" на Урале хотят построить за три года

Областное образовательное учреждение "Командорский центр Владислава Крапивина" планируют построить за три года. Об этом сообщила руководитель центра "Каравелла" Лариса Крапивина. По ее словам, ежегодно центр смогут посещать до 10 тыс. человек.

Сегодня замгубернатора Свердловской области, министр по управлению госимуществом региона Алексей Кузнецов представил депутатам изменения, которые были внесены в Программу управления областной госсобственностью и приватизации госимущества на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Тогда речь и зашла о создании Крапивин-центра. Как пояснили в пресс-службе заксобрания, целью учреждения станет увеличение охвата дополнительным образованием детей и взрослых через распространение уникальной авторской методики воспитания, которая еще не имеет аналогов в России и в мире.

Заксобранию было рекомендовано одобрить внесение изменений в программу.

В свою очередь Лариса Крапивина сравнила будущий центр с федеральными детскими центрами "Артек", "Орленок" и "Океан" с круглогодичным обучением. В нем будут музеи, площадки для обучения яхтингу и для проведения спортивных мероприятий, а также предлагается обустройство парка схожего с Диснейлендом, однако последнее пока только "в мечтах", передает слова Крапивиной "Ъ-Урал".

Теги: Крапивин-центр, строительство


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