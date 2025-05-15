В России создана концепция наставничества

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании в России концепции наставничества. Об этом он высказался на заседании Правительства.

"Концепция развития наставничества и план мероприятий по её реализации направлены на формирование единых подходов в этой сфере на основе уже наработанных практик для экономического и социального развития всей страны и каждого региона", - цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Нужно создать все условия, чтобы люди разного возраста могли добиваться высот в науке, технологиях, на производстве, а от совместных достижений наставников и их учеников в конечном счёте зависит и судьба нашей Родины. К такой работе планируется широко привлекать ветеранов труда и участников боевых действий, представителей традиционных для России религиозных организаций.

"Внедряться институт наставничества должен не только в образовательных учреждениях всех уровней, но и на предприятиях. Особенно тех, где собственники и руководители заинтересованы в молодых кадрах, хотят их удержать и мотивировать, чтобы они добились профессиональных успехов", - сказал премьер-министр.