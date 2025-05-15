Отпуск при болезни ребенка предлагают продлевать

Группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить родителям право продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск или переносить его на другой срок при необходимости ухода за больным ребенком.

Сейчас Трудовой кодекс дает право на продление или перенос ежегодного оплачиваемого отпуска в случае болезни самого работника. При этом продление ежегодного оплачиваемого отпуска возможно лишь в тех ситуациях, когда работник предоставил больничный по уходу за ребенком. В противном случае у работодателя не может быть обязанности продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск, говорится в законопроекте.

Мера может стать важным шагом в поддержке семей с детьми, считают авторы.