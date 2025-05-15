Трамп снова приписал Победу во Второй мировой войне США

Президент США Дональд Трамп вновь высказался о Второй мировой войне и о том, кто в ней победил.

"Мы – те, кто выиграл войну. Мы выиграли войну... Без нас они говорили бы по-немецки, может быть, немного по-японски. Мы выиграли войну, и мы единственные, кто не отмечает это", - приводит слова Трампа Газета.Ru

В начале мая Трамп сделал очередную попытку переписать историю. Американский лидер присвоил своей стране заслуги в победе во Второй мировой войне, заявив, что якобы США сделали для победы "больше, чем любая другая страна". Он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой.

На очередное высказывание, принижающее роль главного победителя во Второй мировой войне – Советского Союза отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем telegram-канале она напомнила лицам, "забывающим" исторические факты, цитату президента США Франклина Рузвельта о том, что самым большим вкладом в Победу был вклад СССР.

"На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые", - процитировала Захарова слова американского лидера.

Это не первое спорное высказывание Трампа. В январе он заявлял, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну. В Кремле заявили о несогласии с Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР. Песков напомнил, что помощь США во время Второй мировой войны была бизнесом, и Штаты получали выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине.