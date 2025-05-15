Звезда сериала "Сёгун" сыграет молодого Сталина

В основу сценария фильма ляжет одноименная книга британского писателя и журналиста Саймона Себаг-Монтефиоре, сферой интересов которого является история России и СССР. Книга "Молодой Сталин" описывает ранние годы биографии будущего советского правителя в дореволюционной России, передает Variety.

Космо Джарвис, звезда нашумевшего ремейка сериала "Сёгун", сыграет молодого Иосифа Джугашвили в фильме "Молодой Сталин". Грузино-французский режиссер Гела Баблуани подписал контракт на постановку исторического триллера, финансируемого компанией Access Entertainment Леонида Блаватника (экс-партнер Виктора Вексельберга).



