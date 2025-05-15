В Башкирии задержан бывший гендиректор оборонного завода "Авангард"

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали бывшего и.о. генерального директора оборонного завода "Авангард" (входит в "Ростех") и бывшего заместителя гендиректора предприятия по инвестициям и развитию. Против бывших топ-менеджеров предприятия возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Фигуранты дела – Станислав Шевчук и Михаил Богоявленский. Богоявленский также стал фигурантом дела о получении взятки.

По версии следствия, экс-руководитель и его заместитель включили в документацию заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ на 50,8 млн руб. без замечаний, пишет РБК-Уфа.