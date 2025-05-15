Лавров назвал Зеленского жалким человеком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского "жалким человеком". Так глава МИД РФ прокомментировал его требование о личном присутствии президента РФ Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

"Многие сейчас суетились по поводу встречи в Стамбуле. Сначала Зеленский делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну, жалкий человек", - заявил Лавров.

"Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит", - цитирует министра РИА Новости.

Несколько часов назад Зеленский прибыл в Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом. Он заявил, что решения о дальнейших шагах будут приниматься после этого. По прибытии в Турцию Зеленский назвал "бутафорским" состав российской делегации на переговорах в Стамбуле. "Из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень", - заявил он.