Россияне хотят заводить больше детей, но получается меньше

Хотя семья остается ценностью номер один в России, и фокус на ней даже усиливается в последнее время (при том, что другие ценности могут "блекнуть"), в само понятие "семья" россияне могут вкладывать разные смыслы. Так, для старшего поколения семья – это всегда дети, для молодого поколения – не обязательно, рассказал об итогах демографического исследования глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Разрыв между желаемым и реальным количеством детей растет (за счет снижения реального количества детей, желаемое число детей почти не изменяется). Молодежь пока ориентируется на многодетную семью. Ожидаемое число детей в 2025 году снизилось - 2,4, желаемое - усилилось до 3,2", - рассказал журналистам социолог.

По словам Федорова, представление о браке как обязательном элементе семейной жизни размывается. "Брак становится гораздо менее крепким и обязательным. Многопоколенческая семья, очевидно, уже разрушена. Ценность отцовства уже несколько поколений деградирует", - сообщил Федоров.

Социолог напомнил, что в России продолжает изменяться демографическая структура. Так, сейчас людей "серебряного возраста" (65+) стало больше, чем детей в возрасте 0-14 лет (17,7% против 17,3%). "Этот тренд будет усиливаться, "серебряная экономика" – это новая реальность, к которой надо адаптироваться", - заключил эксперт.