Число отравившихся в гимназии в Чувашии выросло до 41

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

Как сообщала прокуратура, отравившиеся школьники обучались в разных классах. Ведомство проводит проверку.

По данным минздрава республики, 33 человека, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение. Восемь детей получают медицинскую помощь в больнице.

41 человеку понадобилась медицинская помощь в Шумерле (Чувашия). Учащиеся гимназии №8 массово обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции.



