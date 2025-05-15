Школьник XXI века не будет смотреть фильмы прошлого века – депутаты ГД

Современные российские школьники не будут смотреть фильмы о Великой Отечественной войне, снятые полвека назад, считают в Госдуме.

Так парламентарии комментируют список фильмов, рекомендованный Министерством просвещения России к просмотру с детьми во внеурочное время.

"Школьник XXI века не может смотреть фильмы из прошлого века. Дети этого не понимают и не принимают. Надо учитывать восприятие мира детьми. Психологи вам скажут, что два с половиной часа не будет смотреть фильм о войне. Заставить смотреть можно, но а толку? Я понимаю эти фильмы, потому что я общался с участниками войны, говорил с ними. А современные дети – нет, они не встречались с ветеранами", - сказал депутат Госдумы Виктор Смирнов на заседании комитета ГД по делам семьи, детей и молодежи.

По поводу контента с ним согласилась председатель комитета Нина Останина, но тут же добавила: "Ну, современные дети могут встретиться с участниками СВО, которые смотрят наши старые фильмы".

Президент Союза блогеров Денис Нырков отметил, что в привычном для школьников формате – в соцсетях – подходящего контента мало. "Традиционные ценности продвигают немногие блогеры, их не выбирают рекламодатели. Надо создать "знак качества" для контента, одобренного комитетом ГД по делам семьи", - предложил Нырков.