В Артемовском пенсионерка обратилась в суд после нападения безнадзорной собаки

В Артемовский городской суд обратилась пенсионерка 1955 г.р. с иском к горадминистрации и требованием выплатить ей компенсацию за нападение безнадзорной собаки.

Инцидент произошел 2 сентября 2024 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, собака напала на пенсионерку прямо возле ее дома в пос. Красногвардейский Артемовского района. В результате женщина получила глубокую рваную рану голени левой ноги, в связи с чем ей потребовалось длительное болезненное лечение и, как следствие, финансовые затраты на приобретение лекарств.

Установлено, что администрация Артемовского муниципального округа не приняла достаточных мер, чтобы обезопасить население от нападения бездомных животных. В интересах пенсионерки, прокуратура подала иск в суд с требованием возместить пострадавшей компенсацию морального вреда и имущественного ущерба.

Суд удовлетворил исковое заявление частично, взыскав с администрации компенсацию морального вреда в размере 65 тыс. рублей и имущественного ущерба в размере 2,4 тыс. рублей.

Фактическое восстановление прав пенсионерки находится на контроле прокуратуры.