Газификация Сахалина завершится в 2028-ом

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о том, что окончание газификации Сахалина произойдёт в 2028 г.

Внутридомовое оборудование подорожало. Из-за этого некоторые жители области стали переносить сроки газификации. Чтобы не снижать темпы работ, правительство региона оперативно увеличило размер компенсации этих расходов до 180 тыс. руб.

Сегодня уровень газификации Сахалинской области составляет 64%. В 2025 г. планируется построить 19 котельных в семи муниципалитетах области. В этом году газ придёт в Поронайский район. В 2026-ом – в Смирныховский. Правительство области и ПАО "Газпром" планируют завершить программу к 2028 г., сообщает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области.