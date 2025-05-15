Глава "Россети Урал" принял участие в отчетной конференции Российского национального комитета СИГРЭ

15 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп выдвинул требование Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

Глава "Россети Урал" принял участие в отчетной конференции Российского национального комитета СИГРЭ

Отчетная конференция Российского национального комитета СИГРЭ прошла на площадке АО "Россети Научно-технический центр", где эксперты обсудили итоги 50-й сессии СИГРЭ, ставшей центральным событием в деятельности научно-технической ассоциации, объединяющей энергетиков из более чем 100 государств. Главной темой мероприятия была разработка дорожной карты энергосистемы будущего.

Конференцию провел председатель Российского национального комитета СИГРЭ (РНК СИГРЭ), первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров, участие приняли члены президиума комитета, руководители и представители энергетических компаний страны. Модерировал дискуссию заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов.

На 50-й сессии СИГРЭ энергетики страны представили 38 научных докладов о влиянии цифровой трансформации на системы управления активами, новых методах диагностики оборудования, технологических решениях, позволяющих повысить надежность и эффективность электросетевого комплекса. Также на конференции рассматривались направления развития Молодежной секции РНК СИГРЭ, которая является крупнейшей в мире. Руководитель ее оргкомитета, директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "Россети" Дарья Борисова в своем докладе рассказала об итогах работы и планах на 2025 год. Она отметила, что постоянными членами Молодежной секции сегодня являются почти 530 специалистов. Ежегодно в мероприятиях участвуют свыше 6 тыс. студентов, аспирантов и молодых ученых, более 100 российских и зарубежных вузов.

В рамках отчетной конференции состоялось награждение по итогам мониторинга активности членов РНК СИГРЭ. Активная деятельность генерального директора ПАО "Россети Урал" Дмитрия Воденникова в реализации проектов объединения была отмечена сразу в двух номинациях. В категории "Национально исследовательский комитет РНК СИГРЭ" 2 место присвоено комитету B3 "Подстанции и электроустановки", который он возглавляет. Помимо этого, в категории "Индивидуальные члены" рейтинга мониторинга активности РНК СИГРЭ Дмитрий Воденников вошел пятерку лучших.

"Членство в Российском национальном комитете СИГРЭ дает возможность сотрудничества и обмена опытом по вопросам в области электроэнергетики с крупнейшими компаниями страны и мира, а также с научным сообществом. Мы ведем совместную работу, направленную на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса, оцениваем вызовы, стоящие перед отраслью, и ищем стратегически верные пути решения", - отметил генеральный директор ПАО "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

 

Теги: Россети Урал, конференция, сигрэ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети