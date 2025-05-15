Глава "Россети Урал" принял участие в отчетной конференции Российского национального комитета СИГРЭ

Отчетная конференция Российского национального комитета СИГРЭ прошла на площадке АО "Россети Научно-технический центр", где эксперты обсудили итоги 50-й сессии СИГРЭ, ставшей центральным событием в деятельности научно-технической ассоциации, объединяющей энергетиков из более чем 100 государств. Главной темой мероприятия была разработка дорожной карты энергосистемы будущего.

Конференцию провел председатель Российского национального комитета СИГРЭ (РНК СИГРЭ), первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров, участие приняли члены президиума комитета, руководители и представители энергетических компаний страны. Модерировал дискуссию заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов.

На 50-й сессии СИГРЭ энергетики страны представили 38 научных докладов о влиянии цифровой трансформации на системы управления активами, новых методах диагностики оборудования, технологических решениях, позволяющих повысить надежность и эффективность электросетевого комплекса. Также на конференции рассматривались направления развития Молодежной секции РНК СИГРЭ, которая является крупнейшей в мире. Руководитель ее оргкомитета, директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "Россети" Дарья Борисова в своем докладе рассказала об итогах работы и планах на 2025 год. Она отметила, что постоянными членами Молодежной секции сегодня являются почти 530 специалистов. Ежегодно в мероприятиях участвуют свыше 6 тыс. студентов, аспирантов и молодых ученых, более 100 российских и зарубежных вузов.

В рамках отчетной конференции состоялось награждение по итогам мониторинга активности членов РНК СИГРЭ. Активная деятельность генерального директора ПАО "Россети Урал" Дмитрия Воденникова в реализации проектов объединения была отмечена сразу в двух номинациях. В категории "Национально исследовательский комитет РНК СИГРЭ" 2 место присвоено комитету B3 "Подстанции и электроустановки", который он возглавляет. Помимо этого, в категории "Индивидуальные члены" рейтинга мониторинга активности РНК СИГРЭ Дмитрий Воденников вошел пятерку лучших.

"Членство в Российском национальном комитете СИГРЭ дает возможность сотрудничества и обмена опытом по вопросам в области электроэнергетики с крупнейшими компаниями страны и мира, а также с научным сообществом. Мы ведем совместную работу, направленную на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса, оцениваем вызовы, стоящие перед отраслью, и ищем стратегически верные пути решения", - отметил генеральный директор ПАО "Россети Урал" Дмитрий Воденников.