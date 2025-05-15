В Екатеринбурге увеличили план ремонта дорог на 2025 год

В 2025 году в Екатеринбурге увеличили план ремонта дорог. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент благоустройства.

По данным мэрии, сейчас план включает 34 участка (ранее 30) автомобильных дорог общей площадью 472 (ранее 410,8) тысячи квадратных метров и протяженностью около 32 (ранее 26) километров. Из них в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" будет обновлено 12 участков общей площадью 256 тысяч квадратных метров и протяженностью более 13 километров.

На сегодняшний день в работе находятся восемь участков. На них начаты работы по правке или установке бортового камня, фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия и ремонту тротуаров.

Как добавили в мэрии, в этом году на ремонт дорог Екатеринбурга из бюджетов разных уровней предусмотрен 1 миллиард 762 миллиона рублей.