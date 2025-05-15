Песков: Путин точно не поедет на переговоры в Турцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли шанс, что Владимир Путин будет присутствовать на переговорах в Турции.

"Нет", - приводит ответ Пескова CNN.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп нашел логичным тот факт, что сегодня Путин не прилетел в Стамбул на переговоры с украинской делегацией. "Зачем ему [Путину] ехать, если я не еду?" – ответил президент на вопрос о том, разочарован ли он отсутствием российского коллеги в Турции сегодня.

Сам Трамп готов прилететь в Стамбул в пятницу,16 мая, и при необходимости участвовать в переговорах.