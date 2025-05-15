Суд продлил арест подростку, напавшему с камнем на соседку в селе Мостовское

Верхнепышминский городской суд продлил меру пресечения 15-летнему жителю свердловского села Мостовское, который, по версии следствия, камнем проломил голову 12-летней соседке. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что подростка обвиняют по ч.3 ст.30 п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 2025 года.

Напомним, что школьница пропала вечером 15 сентября, а на следующий день ее, сильно избитую и без сознания, обнаружили в лесу недалеко от дома. Под подозрение попал 15-летний сосед девочки, над которым пострадавшая, по словам односельчан, давно издевалась. Вскоре парень признался и даже рассказал детали на месте преступления.

В МВД сообщали, что несовершеннолетнюю ударили камнем и оттащили за ноги в лес. Возбуждено уголовное дело. В дальнейшем подростка отправили под домашний арест до 16 ноября. Однако после апелляции со стороны прокуратуры и защиты потерпевшей, парня отправили под стражу.

Ранее сообщалось, что причиной зверского нападения стала месть за обиды.