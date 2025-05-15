15 Мая 2025
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Общество Томская область
Фото: t.me/mazur_70

В Томской области стартовали работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Первыми приступили к работам в Томске, Северске, Стрежевом, Асиновском, Первомайском и Томском районах, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Так, в Томске подрядчики уже работают на трёх объектах: в сквере около ОКБ на Ивана Черных, в будущем скейт-парке на Трудовой и на улице Ивановского, где в этом году обустроят площадку для мини-футбола. Сейчас специалисты освобождают территории, расчищают и готовят площадки для работы.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

В Северске началось благоустройство сквера, прилегающего к зданию по проспекту Коммунистическому, 77. Проводят демонтажные работы, готовят основание для обустройства пешеходных дорожек.

В Стрежевом приступили к благоустройству общественной территории у здания «Русский стиль» и у домов № 429 и 436. Рабочие бригады ведут демонтаж старой плитки и оборудования. В этом сезоне в Стрежевом по нацпроекту преобразят и зону отдыха на берегу Пасола.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

В городе Асино в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начали второй этап благоустройства обелиска 370-й Бранденбургской Краснознаменной дивизии. Предполагается также обновить места отдыха, провести озеленение, смонтировать освещение, а установленный пандус преобразит мемориал.

В селе Первомайском на местном «Арбате»уже готовят к обустройству фонтан, который появится здесь в этом году.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

В Томском районе продолжаются работы по благоустройству сквера «Мирный» идет подготовка к началу работ ещё на четырех объектах.

"Всего в этом году у нас в области будет благоустроено 49 общественных пространств во всех городах и районах. Изначально планировали привести в порядок 43 территории, но нашли возможность сделать больше. И, конечно, стоит задача сделать лучше!", - отметил Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Сейчас продолжается голосование по выбору объектов для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году. В Томской области можно сделать выбор из 61 проекта. 43 получивших самую весомую поддержку жителей войдут в программу будущего года.

Глава Томской области напоминает землякам, что все, кто от 14-ти и старше, до 12 июня могут отдать свой голос на сайте или в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», а также с помощью волонтёров проекта, которые работают по всему региону.

Теги: владимир мазур, благоустройство общественных территорий, голосование


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