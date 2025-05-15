Mash: В Башкирии перевернулась фура с трофейной техникой НАТО

Фура с трофейной техникой НАТО перевернулась в Башкирии, сообщает Mash.

По предварительным данным, машина столкнулась с автомобилем, есть пострадавшие.

По информации телеграм-канала, ДТП произошло в деревне Искра в Иглинском районе. Колонна с французским БТР VAB и американским БТР М113 ехала из Уфы, где проходила передвижная выставка.

Выставка трофейной техники стран НАТО проходит по городам России. Это федеральный проект, реализуемый совместно с Минобороны РФ. Экспонаты – военные машины, обезвреженные российскими войсками в зоне СВО и транспортированные на территорию России.