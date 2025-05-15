Двое сургутян погибли в жутком ДТП в Тюменской области

Автомобиль "Citroen" съехал в кювет и опрокинулся на 107-м километре автодороги Тобольск - Красный яр в Уватском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, 42-летний водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость. В ДТП погибли водитель и 38-летний пассажир "Citroen" жители города Сургута. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее при выборе скорости и чаще отдыхать, двигаясь на дальние расстояния.