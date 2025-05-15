Полицейский спецназ привлечен для безопасности переговоров в Стамбуле

Для обеспечения безопасности переговоров России и Украины в Стамбуле привлечен полицейский спецназ.

Встреча делегаций должна пройти в офисе президента Турции. Рядом с ним дежурит полицейский спецназ в полном обмундировании и с оружием, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что рядом со зданием находятся сразу несколько автомобилей, в которых сидят силовики. Одна из машин - с водометом.

Переговоры российской и украинской делегаций должны пройти сегодня в Стамбуле по инициативе президента России. Владимир Путин предложил продлить прерванный три года назад диалог. По данным СМИ, встреча состоится в закрытом для прессы режиме, в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче. Там же российско-украинские переговоры прошли в марте 2022 года.