Дропперы не смогут переводить более 100 тысяч рублей в месяц

ЦБ сообщил о том, что сегодня, 15 мая, вступает в силу новый закон, который ограничит возможности дропперов для вывода и "обнала" денег.

Они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тыс. руб. в месяц, сообщает пресс-служба Банка России.

Ранее Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов. Документ предлагает ввести одно из наказаний за передачу из корысти электронного средства платежа (ЭСП) и доступа к нему для неправомерных операций: лишение свободы — до трех лет; штраф — от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы — до 480 часов, исправительные работы — до двух лет; ограничение свободы на тот же срок; принудительные работы — до трех лет.

Сообщалось, что в 2024 г. различные российские банки заблокировали более 700 тыс. счетов дропперов – людей, которые передают мошенникам данные своих карт. Банки теперь умеют в течение 15 минут после начала дропперских операций выявлять их.